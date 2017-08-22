Объявлен open-call на поездку на Лондонский кинофестиваль

Британский Совет, Лондонский кинофестиваль, журнал «Искусство кино» и Московская школа кино объявили прием заявок на получение гранта на поездку в составе российской делегации на 61-й Лондонский кинофестиваль.

К участию приглашаются специалисты в области кино — кинокритики, режиссеры, продюсеры, менеджеры кинофестивалей и дистрибьюторы. В рамках гранта Британский Совет покрывает расходы на оформление визы, перелет в Великобританию, проживание, а также организует деловую, образовательную и развлекательную программы.

Заявки принимаются до 27 августа включительно по адресу ce.int@britishcouncil.ru. Результаты отбора кандидатов будут опубликованы 1 сентября на сайте Британского Совета.

Там же можно ознакомиться с критериями отбора участников, условиями участия и скачать форму заявки.

Лондонский кинофестиваль в этом году пройдет с 4 по 15 октября. Помимо документальных и короткометражных фильмов конкурсной программы на фестивале будут представлены художественные и документальные, короткометражные и анимационные картины в секциях «Новое британское кино», «Французские революции», «Мировое кино», «Европейское кино», а также спецпроекты.

В образовательную программу Лондонского кинофестиваля входят лекции, мастер-классы, презентации событий киноиндустрии.



