Объявлена программа Канского видеофестиваля

Кадр из фильма «Девушка за дверью» © KanskFest 2017

В конкурсной программе XVI Международного Канского видеофестиваля, который пройдет с 23 по 27 августа в городе Канске Красноярского края, примут участие 23 фильма из 16 стран мира.

Программа фестиваля опубликована на его сайте. Конкурсные показы будут проходить в течение трех вечеров в лесу за Канским драматическим театром.

На главный приз фестиваля, «Золотой пальмовый секатор», претендуют авторы короткометражек из Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Канады, Нидерландов, Украины, России, США, Филиппин, Франции, Хорватии, Эстонии, Южной Кореи и Японии. Один из фильмов заявлен от планеты Мальгаут.

Победителей и лауреатов будет выбирать международное жюри: доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств Светлана Адоньева (Петербург), доктор философии, преподаватель Открытого университета Израиля Ури Гершович (Израиль), художник Владислав Гультяев (Канск), режиссер и художник Владимир Селезнев (Екатеринбург), режиссер и видеохудожник Эви Шуберт (Германия). Председатель жюри — Михаил Шубский, кандидат философских наук, бывший директор Красноярского краевого культурно-исторического музейного комплекса (Красноярск).

На открытии видеофестиваля 23 августа в ГДК будет показан созданный в Канске фильм «Россия как сон» — интернациональный киноальманах, снятый в 2015 году участниками и гостями XIV международного фестиваля.

Также во внеконкурсной программе картина Евгения Юфита «Папа, умер Дед Мороз» (25 августа, в лесу за Драмтеатром), ретроспектива фильмов члена жюри Эви Шуберт (26 августа в ГДК) и специальная программа «Канский выбор» (26 и 27 августа в ГДК), в которую вошли работы молодых российских режиссеров.

27 августа в кинотеатре «Космос» состоится спецпоказ фильма «Прорубь» режиссера Андрея Сильвестрова. Это единственный показ фестиваля, на который необходимо покупать билеты: вход на остальные события традиционно бесплатный.

Одновременно с видеофестивалем в Канске будут проходить международный архитектурный фестиваль с инсталляциями, выставками и дискуссиями и литературный фестиваль «Зазубрина», главными направлениями которого в этом году станут фристайл, сторителлинг и импровизационный театр.

С 31 августа по 3 сентября состоятся показы эха фестиваля в Москве. В кинотеатре «Октябрь» будут представлены фильм «Прорубь» и все работы конкурсной программы XVI Международного Канского видеофестиваля. Зрители смогут принять участие в определении победителя зрительского голосования.

Организатор Канского фестиваля — «Студия Видеодом», генеральный спонсор — Сибирская генерирующая компания, генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова, генеральный информационный партнер — «Канск 5 канал», фестиваль проводится при поддержке

администрации города Канска, Канского драматического театра, Гёте-Института в Новосибирске, фонда Фридриха Науманна,

посольства Королевства Нидерландов в Москве, архитектурного бюро «Kontora», издания «Проект Россия», ТРЦ «Порт-Артур», компании «music*ON», гостиницы «Юг», интернет-провайдера «Исток»



