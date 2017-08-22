Unsound Dislocation приходит в Мурманск© Unsound
25 августа фестиваль электронной музыки Unsound представит в Мурманске проект Dislocation.
Откроет вечернюю программу в кинотеатре «Аврора» мурманский эмбиент-продюсер Secret Negative с атмосферным сетом, созданным специально для Unsound Murmansk.
Кульминацией станет перформанс американского проекта NIVHEK (Лиз Харрис/Grouper) и немецкого художника MFO (Марсель Вебер). Они представят совместную работу под названием «After Its Own Death», созданную во время резиденции артистов в Мурманске.
«Парадоксально минималистичная, одновременно суровая и сказочная работа исследует арктические пейзажи, ностальгию и изоляцию Заполярья воплощенную в изображении и звуке», — сообщают организаторы После премьеры в Мурманске работа будет представлена на фестивале Unsound в Кракове и в лондонском центре Barbican.
Локальными партнерами в создании работы выступили независимая кураторская организация из Мурманска Fridaymilk и аудиовизуальный фестиваль Inversia.
Мурманск — один из пяти городов, которые принимают участие в программе Unsound Dislocation 2017. Международный проект, направленный на расширение культурных связей между городами Восточной Европы и Центральной Азии, проходит в этом году также в Киеве, Минске, Алма-Ате и Казани.
Unsound Murmansk организуют фестиваль Unsound и Гёте-Институт в Санкт-Петербурге
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