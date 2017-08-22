Объявлена дата лекционного марафона COLTA.RU

Лекционный марафон редакторов COLTA.RU «Как делать культурную журналистику?» состоится в Музее Анатолия Зверева в Москве 30 сентября.

За 10 лет работы (пять на OpenSpace и пять на Кольте) мы накопили некоторое количество идей, умений и навыков, которыми готовы поделиться! Мы можем многое рассказать о культурной журналистике, ее особенностях, сложностях и фишках — и, что немаловажно, о том, чего мы ждем от наших авторов. В этот юбилейный для нас год мы устраиваем лекционный марафон.

Целый день, с утра до вечера, мы будем знакомить вас с теорией и практикой нашего дела. Редакторы Кольты соберутся и расскажут, как работают Кольта в целом и их разделы в частности.

Поговорим о том, как писать о культуре (или понимать, почему и как это делается), и о том, как выживает единственный сайт о культуре, который существует без хозяев и без государственной помощи. Приходите с текстами и идеями: обсудим их вместе!

30 сентября в Музее Анатолия Зверева (2-я Тверская-Ямская улица, 20-22, с.2) вас ждут:



Купить билет на один из мастер-классов (или абонемент на весь марафон) можно на Планете.



