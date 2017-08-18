Закрывается телеканал Life

Сегодня, 18 августа – последний день работы телеканала Life. Начиная с завтрашнего дня его вещание полностью прекратится.

«Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается [телевещание]. На частоте будет обращение к телезрителям, следить за новостями лайфа на сайте и в соцсетях», — цитирует ТАСС со ссылкой на источник в холдинге «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова, в который входит телеканал.

По словам источника, 90 сотрудников канала будут уволены, еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

Как сообщает РБК, владеющая лицензией на вещание телеканала Life компания «Медиа контент» разослала кабельным и спутниковым операторами письмо о прекращении вещания канала «в связи с его закрытием».

Новостной телеканал Life (перваоначально назывался LifeNews) работал с осени 2013 года. Владельцем канала является Арам Габрелянов, инвестиции в запуск проекта составили $20–30 млн.

В октябре 2016 года канал объявил о планах постепенно отказаться от вещания в кабельных сетях и перейти на интернет-вещание, в декабре 2016 года Life отказался от ведущих новостей в кадре.







