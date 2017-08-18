Synthposium объявил образовательную программу

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С 24 по 27 августа Московская школа кино, Центр современного искусства «Винзавод» и территория бывшего завода «Плутон» станут площадками образовательной программы фестиваля музыки и технологий Synthposium.

24 и 25 августа серию лекций и мастер-классов, посвященных сочинению музыки для кино и защите авторских прав музыкальных произведений, представит Московская школа кино.

25 и 26 августа образовательная программа продолжится на площадках Центра современного искусства «Винзавод», а завершит ее круглый стол «Принципы написания электронной музыки», подготовленный Академией Mixmag.

Среди участников образовательной программы фестиваля медиахудожник Ильдар Якубов, сообщество независимых артистов SoundArtist.ru, композиторы Алекс Пленингер и Дмитрий Курляндский, музыканты и продюсеры Евгений Рудин (DJ Грув), Хайс Гискис, Ульрих Шнаус, Ник Завриев (Ambidextrous), Роберт Айки Обри Лоу и Андрей Орлов, виджей Вадим Эпштейн, писатель Мэтью Суит, творческий альянс London Modular, инженеры Тацуя Такахаси, Владимир Кузьмин и Роман Филиппов, саунд-дизайнер Ричард Дивайн, аудиовизуальный художник, журналист и технолог Питер Кирн, звукорежиссеры Дмитрий Вихорнов, Владимир Горлинский и Иван Краснов.

Кроме того, Образовательная ассамблея ИЗИ (Индустрия Звукового Искусства) организует серию событий «ИЗИ Сэмплинг», «ИЗИ Join Room» и круглый стол о музыкальной индустрии России, а Московская школа музыкального продюсирования DOS представит лекции Кирилла Чернова и Андрея Рыжкова.

Фестиваль Synthposium 2017 пройдет с 24 по 27 августа, события дневной программы пройдут в Центре современного искусства «Винзавод» и Московской школе кино, площадками ночной программы станут клуб Rodnya и помещения завода «Плутон» на территории творческого кластера Artplay.

В фестивале примут участие более 150 зарубежных и российских артистов, в том числе Ульрих Шнаус (Германия), Томас П. Хекман (Германия), Яцек Сенкевич (Польша), Макс Купер (Великобритания), Франк Мюллер (Германия), Baseck (США), Энтони Бальдино (США), Таедзи Саваи (Япония), Morphology (Финляндия), Biodread (Финляндия), Mustelide (Белоруссия).

Помимо музыкальной части в программе Synthposium 2017 выставки, дискуссии с экспертами в области музыкальной инженерии и аудиовизуальные инсталляции.



