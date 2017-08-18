В Новой Третьяковке пройдет выставка современной скульптуры

Александр Ворохоб. Жилмассив. 2013 © Александр Ворохоб

23 августа в Новой Третьяковке откроется выставка «Пять измерений» – совместный проект Государственной Третьяковской галереи и Объединения московских скульпторов.

Выставка представит обобщающий взгляд на многообразие стилей и направлений в российской скульптуре с 1992 года, когда было основано Объединение.

В экспозицию войдут 124 произведения — 83 скульптуры, 40 рельефов и графических работ и одна видеоинсталляция — из мастерских авторов и из собрания Государственной Третьяковской галереи. Большинство работ, часть которых создавались специально для проекта, будет впервые представлено широкой публике.

В проекте принимуют участие 50 скульпторов разных поколений, в том числе Валентина Апухтина, Людмила Богуславская, Андрей Красулин, Андрей Диллендорф, Николай Силис, Александр Рукавишников, Сергей Мильченко, Дмитрий Тугаринов. Александр Ворохоб, Илья Гуреев, Алексей Дмитриев, Александр Агбунов, Василиса Липатова и Михаил Плохоцкий.

Выставка «Пять измерений» продлится до 8 октября.



