Выставка о Ширяевской биеннале пройдет в Москве

Выставка о Ширяевской биеннале пройдет в МосквеГруппа S'ilTePlait. Номадическое шоу. 2016© Средневолжский филиал ГЦСИ / Международная Ширяевская биеннале
С 31 августа по 8 октября в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО пройдет выставка «Ширяевская биеннале. Среднерусский дзен», подготовленная Средневолжским филиалом ГЦСИ.
«Выставка является метафорическим осмыслением опыта старейшей в России действующей международной биеннале современного искусства, проходящей с 1999 года в старинном русском селе Ширяево на берегу Волги», — сообщают организаторы.
С тех пор Ширяевская биеннале стала самым известным в международном сообществе проектом Самарского региона в сфере современного искусства. В разное время ее участниками были художники и кураторы специальных программ из России, Казахстана, Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Австрии, Италии, Литвы, Эстонии Армении, Дании, США, Нидерландов, Сингапура, Норвегии.
В основе экспозиции московской выставки архив биеннале — фотографии, видео, объекты и инсталля-ции из личной коллекции основателей Ширяевской биеннале Нели и Романа Коржовых, которые являются кураторами выставки. Ее концептуальное решение — видеохроника биеннале, а также покрывающий выставочный зал речной песок и подиумы из бутового камня, добываемого в Ширяево последние 200 лет, — выполнено в виде тотальной инсталляции.
Выставка будет сопровождаться образовательной и перформативный программой как в здании ГЦСИ, так и в городском пространстве.
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