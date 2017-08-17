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Роскомнадзор заблокировал в России сайт The Daily Stormer

News_detailed_picture© Ars Technica

Сегодня, 17 августа, по требованию Роскомнадзора прекращено делегирование в доменной зоне .ru американского неонацистского сайта The Daily Stormer.

Об это сообщил на сайте Роскомнадзора его руководитель Александр Жаров.

«Российским законодательством установлен предельно жесткий режим противодействия любым проявлениям экстремизма в интернете. — отметил он. — Сайт The Daily Stormer пропагандирует неонацисткую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни. В связи с этим Роскомнадзор обратился к регистратору доменных имен Ru-Center с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о прекращении делегирования доменного имени указанного сайта в национальной доменной зоне .ru».

После этого Ru-Center прекратил делегирование доменного имени dailystormer.ru.

Сайт dailystormer.com был перенесен в доменную зону .ru, когда его отказались обслуживать доменные регистраторы GoDaddy и Google в связи с публикациями, посвященными столкновениям ультраправых и их противников в американском городе Шарлоттсвилле.



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