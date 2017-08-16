«Винзавод» откроет сезон выставками Миши Most и Recycle

«Винзавод» откроет сезон выставками Миши Most и RecycleМиша Most. Control. 2017© ЦСИ «Винзавод»
В сентябре в Центре современного искусства «Винзавод» начнут работу две выставки параллельной программы 7-ой Московской международной биеннале современного искусства – «Эволюция 2.1» художника Миши Most и «Template of life» группы Recycle.
Выставки продолжат юбилейный выставочный цикл ЦСИ «Винзавод» «Прощание с вечной молодостью».
В экспозицию «Эволюция 2.1» (с 5 сентября, Цех Белого) войдет экспериментальная живопись Миши Most о взаимодействии человека с искусственным интеллектом. Центральной частью выставки, которая откроется станет монументальная фреска, полностью созданная роботом по эскизу художника.
В своем проекте «Template of life» (c 19 сентября, Цех Красного) художники группы Recycle воссоздадут физический процесс отключения от сети на чувственном уровне.
На площадке проекта поддержки молодого искусства «Старт» 12 сентября откроется третья выставка нового сезона (куратор — Вера Трахтенберг). На выставке Егора Федоричева «Занавес» будет представлена световая инсталляция с живописью в авторской технике.
В Винтажном зале Философский клуб «Визавода» представит дискуссию «Нейросети как модель зомби-сознания: P-zombie vs. ANNs» (11 сентября) и лекцию Вячеслава Дубынина «Врожденные характеристики мозга как основа возникновения и развития культуры» (25 сентября).
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