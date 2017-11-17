The Art Newspaper Russia устраивает фестиваль фильмов об искусстве

The Art Newspaper Russia устраивает фестиваль фильмов об искусствеКадр из фильма «24 кадра»© The Art Newspaper Russia Film Festival
C 8 по 17 сентября в Москве впервые пройдет фестиваль фильмов об искусстве, организованный газетой The Art Newspaper Russia.
В программе The Art Newspaper Russia Film Festival пять фильмов, которые будут показаны до выхода в широкий российский прокат:
- «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent, Великобритания-Польша, 2017, анимационный), реж. Дорота Кобела, Хью Велчман;
- «24 кадра» (24 Frames, Иран, 2017), реж. Аббас Киаростами;
- «Гоген. В поисках рая» (Gauguin, Франция, 2017), реж. Эдуар Делюк;
- «Последний портрет» (Final Portrait, Великобритания, 2017), реж. Стэнли Туччи;
- «Роден» (Rodin, США-Франция-Бельгия, 2017), реж. Жак Дуайон.
Экспериментальный фильм «24 кадра» Аббаса Киаростами (1940–2016) в Москве представит его сын Ахмад Киаростами — продюсер, более 20 лет работающий в киноиндустрии, основатель фестиваля иранского документального кино Docunight, член Национального Ирано-Американского посольства (NIAC).
Площадками фестиваля станут Государственная Третьяковская галерея, Музей современного искусства «Гараж» и Центр документального кино.
5 сентября, за два дня до выхода в прокат, The Art Newspaper Russia Film Festival представит в летнем кинотеатре «Гаража» картину «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда, которая получила в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.
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