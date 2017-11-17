 
11:58 16 августа 2017Новости
13840
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

The Art Newspaper Russia устраивает фестиваль фильмов об искусстве

News_detailed_pictureКадр из фильма «24 кадра»© The Art Newspaper Russia Film Festival

C 8 по 17 сентября в Москве впервые пройдет фестиваль фильмов об искусстве, организованный газетой The Art Newspaper Russia.

В программе The Art Newspaper Russia Film Festival пять фильмов, которые будут показаны до выхода в широкий российский прокат:

  • «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent, Великобритания-Польша, 2017, анимационный), реж. Дорота Кобела, Хью Велчман;
  • «24 кадра» (24 Frames, Иран, 2017), реж. Аббас Киаростами;
  • «Гоген. В поисках рая» (Gauguin, Франция, 2017), реж. Эдуар Делюк;
  • «Последний портрет» (Final Portrait, Великобритания, 2017), реж. Стэнли Туччи;
  • «Роден» (Rodin, США-Франция-Бельгия, 2017), реж. Жак Дуайон.

Экспериментальный фильм «24 кадра» Аббаса Киаростами (1940–2016) в Москве представит его сын Ахмад Киаростами — продюсер, более 20 лет работающий в киноиндустрии, основатель фестиваля иранского документального кино Docunight, член Национального Ирано-Американского посольства (NIAC).

Площадками фестиваля станут Государственная Третьяковская галерея, Музей современного искусства «Гараж» и Центр документального кино.

5 сентября, за два дня до выхода в прокат, The Art Newspaper Russia Film Festival представит в летнем кинотеатре «Гаража» картину «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда, которая получила в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

Комментарии


Сегодня на сайте

Молодой ГайдайКино
Молодой Гайдай 

«Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса: комизм-оппортунизм или Canal+ ревизионизм?

17 ноября 201716140
VLNY. «R'n'B»Современная музыка
VLNY. «R'n'B» 

Инстаграм-стори о современной молодежи, которой не чужд путь саморазрушения: премьера клипа самарской инди-рок-группы

16 ноября 201715330
Журнал «Репортажен» ищет русских авторовОбщество
Журнал «Репортажен» ищет русских авторов 

Главный редактор журнала Даниэль Пунтас Бернет при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция приезжает с лекцией, мастер-классом — и на поиск авторов. Присылайте заявки — и пишите для одного из лучших изданий в мире

16 ноября 201726890
Мафиозо в отставкеОбщество
Мафиозо в отставке 

Ты — крупный мафиозо, который сдал своих и находится под защитой государства под чужим именем в съемной квартире. Как идет твоя жизнь? Репортаж Сандро Маттиоли — на старте нового проекта Кольты Best of Reportagen

15 ноября 201726820