Объявлена программа кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Кадр из фильма «Дорога на Раланг» © HumanTrail Pictures

Более 170 фильмов будет показано на 15-м Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который пройдет с 9 по 15 сентября во Владивостоке.

Откроют фестиваль картины «Напарник» Александра Андрющенко и «Карп отмороженный» Владимира Котта.

В конкурсную программу полнометражного кино включены работы кинематографистов из 13 стран мира, Россию в конкурсе будет представлять фильм Кантемира Балагова «Теснота», получивший в этом году призы в Каннах и на фестивале «Кинотавр»:

«Колумбус» (Columbus, США), реж. Когонада;

«Прощай, энтузиазм!» (So Long Enthusiasm, Аргентина-Колумбия), реж. Владимир Дуран;

«Песни на клабдище» (Singing in Graveyards, Малайзия-Филиппины), реж. Брэдли Лью;

«13 лет пустоты» (Blanck 13, Япония), реж. Такуми Саито;

«Дорога на Раланг» (Ralang Road, Индия), реж. Карма Такапа;

«Теснота» (Россия), реж. Кантемир Балагов;

«Аэротрополис» (Aerotropolis, Тайвань-Китай), реж. Чжэн Нэн Ли;

«Король» (Rey, Франция-Чили), реж. Найлз Аттала;

«Пейзажи Янцзы» (A Yangtze Landscape, Китай), реж. Сюй Синь;

«Легко и просто» (Free and Easy, Гонконг), реж. Цзюнь Гэн.

Еще десять фильмов будут участвовать в конкурсе короткого метра, в том числе работы Тамары Дондурей и Екатерины Селенкиной.

Среди фильмов программы «Панорама» победители Каннского и Берлинского фестивалей — «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда и «О теле и душе» (Testről és lélekről) Ильдико Эньеди, картины Брюно Дюмона и Аки Каурисмяки.

«Аритмия» Бориса Хлебникова, «Рок» Ивана Шахназарова, «Прорубь» Андрея Сильвестрова, «Заложники» Резо Гигинеишвили и пять других фильмов вошли в программу «Кино России».

Специальными событиями фестиваля станут показы картин «Каренина и я» (Karenina & I) Томмазо Моттолы, «Диван Сталина» (Stalin's Coach) Фанни Ардан и «Рок» Алексея Учителя, а также фрагментов его нового фильма «Матильда». В программе «Творческие встречи», в частности, покажут второй полнометражный фильм Алексея Балабанова «Замок» (1994).

Кроме того, на «Меридианах Тихого» будут представлены программы «Документальное кино. Образы современности», «Семейный сеанс», «Короче», «Школа», «После полуночи», «Сделано во Владивостоке», программы кино КНДР, китайского мюзикла и фильмов Хон Сан Су, специальные показы, ретроспективы Андрея Кончаловского и Криса Маркера и Анджея Вайды.

Полностью программа 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» будет в ближайшее время опубликована на его сайте.



