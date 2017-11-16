Финал сезона «Игры престолов» покажут в российских кинотеатрах

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28 августа, в кинотеатрах семи российских городов будет показана заключительная серия седьмого сезона американского фэнтезийного телесериала «Игра престолов» (Game of Thrones).

Показы в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре и Сургуте организует киносеть «Каро» совместно с онлайн-сервисом «Амедиатека».

В седьмом, предпоследнем сезоне «Игры престолов» семь эпизодов вместо традиционных десяти. Заключительная 77-минутная серия станет самой длинной в истории сериала.

Режиссер — Джереми Подесва, в ролях — Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Николай Костер-Вальдау, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и другие.

«Ключевые участники в сборе, Вестерос на пороге великой войны. — говорится в сообщении на сайте «Каро». — На этот раз создатели собираются побить собственный рекорд зрелищности, потеснив самое яркое сражение в истории сериала — прошлогоднюю "битву бастардов"».















