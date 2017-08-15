«Гараж» открыл прием заявок на стипендии для молодых художников

«Гараж» открыл прием заявок на стипендии для молодых художниковРабота победителя грантовой программы 2016/2017 Ивана Новикова «Дикий порядок»© Иван Новиков / Музей современного искусства «Гараж»
До 1 октября 2017 года Музей современного искусства «Гараж» принимает заявки на стипендии для молодых художников на 2017/2018 год.
Стипендиальная программа музея «Гараж» включает гранты для художников в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства, и специальный грант международного проекта Signet Land Art для художников старше 18 лет, предполагающий создание ленд-арт объекта для Парка Горького.
Жюри, состоящее из экспертов в области современного искусства, выберет победителей, которые в течение года будут получать ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей.
Стипендиаты будут также привлекаться к участию в образовательных и выставочных программах музея «Гараж».
Обладатель гранта проекта Signet Land Art помимо ежемесячной стипендии в размере 30 000 рублей в течение года получит поездку в Шотландию и заказ на создание художественного произведения для Парка Горького, стратегического партнера проекта Signet Land Art в Москве. В завершившемся сезоне победителем программы стал скульптор Александр Повзнер. Его работа «Гости» будет установлена в Парке Горького 6 сентября.
Подробнее о грантовой программе музея «Гараж» можно узнать на его сайте.
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