МГУ занял 93-е место в Шанхайском рейтинге вузов© ShanghaiRanking Consultancy
В международном академическом рейтинге университетов (Academic Ranking of World Universities, ARWU), который ежегодно составляет агентство ShanghaiRanking Consultancy, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 93-е место.
Как сообщает «Коммерсантъ», МГУ опустился на шесть позиций по сравнению с прошлым годом.
В этом году в топ-500, как и год назад, вошли еще два представителя РФ — Санкт-Петербургский (места с 301-го по 400-е) и Новосибирский государственные университеты (401-500).
Лучшими университетами мира в рейтинге ARWU стали Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты, Массачусетский технологический институт и Калифорнийский университет в Беркли.
При составлении рейтинга учитываются такие параметры, как индекс цитирования, уровень международного сотрудничества, количество научных публикаций и число окончивших вуз нобелевских лауреатов.
ARWU — один из трех мировых рейтингов, в топ-100 которого, согласно указу президента от 2012 года, к 2020 году должны войти не менее пяти российских вузов.
В топ-100 мирового рейтинга университетов Times Higher Education российских вузов нет, МГУ располагается на 188-м месте.
В мировом рейтинге, представленном в июне британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, МГУ также оказался лучшим из российских университетов, заняв 95-е место.
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