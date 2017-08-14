Фильм Ван Бина выиграл главный приз фестиваля в Локарно

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«Золотой леопард», главный приз 70-го Международного кинофестиваля в Локарно, присужден документальному фильму «Госпожа Фан» (Mrs. Fang) китайского режиссера Ван Бина.

Как сообщает «ПрофиСинема», фильм посвящен последним дням жизни 67-летней фермерши из провинции Фуцзянь. страдавшей от Синдрома Альцгеймера и умершей в 2015 году.

Специальный приз жюри получила драма «Хорошие манеры» (As Boas Maneiras, Бразилия-Франция) Марко Дутры и Жулианы Рохас, приз за лучшую режиссуру — Франсуа-Жак Оссанг, поставивший криминальную драму «Девять пальцев» (9 Doigts, Франция-Португалия).

Лучшей актрисой признана Изабель Юппер, сыгравшая в ленте Сержа Бозона «Мадам Хайд», а лучшим актером – Эллиотт Кроссе Хоув, отмеченный за роль в «Зимних братьях» Хлинура Пальмасона.

«Золотой леопард» победителю программы «Режиссеры настоящего» вручен болгарскому режиссеру Илиан Метеву за драму «3/4» (Болгария-Германия).

70-й Международный кинофестиваль в Локарно проходил со 2 по 12 августа. Российские фильмы в его конкурсных программах не участвовали, вне конкурса была показана документальная картина Бориса Юхананова и Александра Шеина «Назидание».



