Автор из США собирается разорвать контракт с издательством «Росмэн» из-за цензуры

Виктория Шваб © 2017, Gage Skidmore

Американская писательница Виктория Шваб намерена прекратить сотрудничество с российским издательством «Росмэн», удалившим из русского перевода ее фэнтезийной серии «Shades of Magic» линию с романом между ЛГБТ-героями.

«Российская версия "Shades of Magic" была одной из моих любимых. На этой неделе я узнала, что они без разрешения удалили всю ЛГБТ-линию», — написала Шваб в твиттере 9 августа.

Опросив сотрудников издательских компаний, «Ведомости» выяснили, что впервые писатель публично заявил о готовности разорвать контракт с российским издательством из-за цензуры ЛГБТ-сцен.

В издательстве «Росмэн» утверждают, что была отредактирована лишь одна сцена в во второй книге серии, «Тени сгущаются». «Мы сделали это, исключительно чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. При этом романтическую линию в целом мы, конечно же, сохранили», — цитируют «Ведомости» представителя издательства Наталью Бровчук. По ее словам, литературный агент Шваб был уведомлен о редактуре.

Бровчук также отметила, что в третьей книге серии роман между ЛГБТ-героями становится одним из основных сюжетов, и в издательстве пока не решили, будет ли она сильно отредактирована, или выйдет с возрастным ограничением «18+». Сегодня писательница сообщила, что ее устроил бы последний вариант.



