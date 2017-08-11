В ММОМА пройдет выставка Кирилла Савченкова

Гипсовые слепки следов бигфута из Боссбурга, США © Предоставлено Игорем Бурцевым / V-A-C Foundation

С 9 сентября по 5 ноября фонд V-A-C представит в Московском музее современного искусства (ММОМА) выставку художника, преподавателя Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Кирилла Савченкова «Office of Sensitive Activities / Applications Group».

Выставка (кураторы — Катерина Чучалина и Мария Крамар) входит в экспериментальную программу «Карт-бланш», в рамках которой ММОМА приглашает дружественные художественные институции реализовать собственные кураторские инициативы.

«Office of Sensitive Activities / Applications Group» — исследование системы ориентирования и выживания человека в противоречивой среде кризисов, глобальной нестабильности и возможных условиях постчеловеческого будущего. Проект изучает системы знаний и практик, с помощью которых человеческий интеллект будет взаимодействовать с нечеловеческим.

«То, как мы интерпретируем события и решаем, как в них действовать, все чаще будет требовать изменения логики, а, следовательно, изменения способа применения знания и самого процесса образования» — объясняет Кирилл Савченков.

Проект представляет собой единую инсталляцию, которая становится учебным центром, где образование рассматривается как единство физических и коммуникативных практик, научных и псевдонаучных дисциплин — от космологии и криптозоологии до паравоенных и медитативных практик.

Автор называет выставку «учебником, развернутым в объекты». Зритель попадает в гибридную среду, которая включает в себя фрагменты библиотеки, тренировочного центра, и музейного зала естественно-научного музея.

«Office of Sensitive Activities / Applications Group» разворачивается не только в пространстве, но и во времени, становясь прототипом непостоянной действительности. В период работы проекта экспозиция будет трансформироваться, таким образом, изменения коснутся режимов узнавания, восприятия и интерпретации происходящего. Учебный процесс будет включать физические практики и ридинг-группы.



