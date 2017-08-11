Хогни Эгилссон возглавит креативную лабораторию SOUND UP© Ari Magg
1 сентября в пространстве Lexus Dome в Москве будет представлена совместная инициатива концертной серии SOUND UP и бренда Lexus – SOUND UP creative lab. Куратором лаборатории станет исландский певец и композитор Хогни Эгилссон.
Концертная серия SOUND UP представляет широкой аудитории иностранных и российских композиторов и музыкантов, находящихся в поиске связующего звена между музыкой нового века — академической музыкой и электроникой.
В новом сезоне SOUND UP куратором визуальной части серии станет бренд Lexus, формирующий в этом году музыкальную платформу Lexus Music Experience. На каждом событии бренд-куратор, вдохновляясь музыкальной составляющей, совместно с приглашенными им видеохудожниками и сценографами будет исследовать различные темы на стыке искусства, инженерии и движения, создавая новый аудиовизуальный опыт для зрителей серии SOUND UP.
В своей креативной лаборатории в Lexus Dome серия SOUND UP объединит российских и иностранных музыкантов с целью создания нового музыкального материала, налаживания международного культурного диалога и обогащения российской музыкальной сцены новыми идеями.
Куратор первой лаборатории SOUND UP creative lab Хогни Эгилссон известен как вокалист группы GusGus, фронтмен инди-рок группы Hjaltalín, автор музыки к фильмам и спектаклям.
К Хогни Эгилссону в проекте присоединятся другие исландские музыканты: певица, виолончелистка, основательница и вокалистка группы MUM Гида Вальтисдоттир и Виктор Орри Арнасон — скрипач, композитор, дирижер и продюсер, работающий с такими музыкантами, как Оулафур Арналдс и Нильс Фрам.
Фронтменом российской команды музыкантов SOUND UP creative lab станет певец, пианист, композитор и продюсер Антон Севидов, создатель и лидер электро-поп группы Tesla Boy. Вместе с ним представлять Россию в проекте SOUND UP creative lab будет певица, композитор и продюсер Катя Шилоносова, создательница авант-поп проекта Kate NV и участница групп «ГШ» и «Рты», а также известный электронный музыкант Андрей Антонец (OID), сооснователь проектов Alexandroid и «Кета».
Результат работы лаборатории и эксперимента исландских и российских музыкантов будет представлен 1 сентября в Lexus Dome.
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