Открыт прием заявок на гранты фестиваля «Пуск» во Владивостоке

© Константин Гапонов

Фестиваль технологического искусства «Пуск» во Владивостоке приглашает дизайнеров, архитекторов, инженеров и программистов для создания авторских арт-объектов. Размеры грантов на арт-объекты – от 10 до 100 тысяч рублей.

Участникам фестиваля предстоит реализовать проекты в специфике общей тематики Big Data («Большие данные»). Главные цели грантовой программы — способствовать развитию технологического искусства, налаживать междисциплинарное взаимодействие проектных команд, донести до зрителя выразительными визуальными средствами новые возможности человека, связанные с появлением современных технологий.

Фестиваль «Пуск» представит технологические арт-работы с использованием световых, цифровых и проекционных технологий, лекции, мастер-классы и интерактивные технологические площадки.

Фестиваль пройдет 27–28 октября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на острове Русском во Владивостоке. Заявки принимаются на сайте фестиваля до 17 сентября.

Монтаж всех конструкций пройдет с 20 по 27 октября. Также возможно удаленное участие в фестивале без выезда во Владивосток — например, показ цифровых инсталляционных работ или видео. С каждым участником условия оговариваются индивидуально. Иногородним участникам предоставляется размещение в гостиничных корпусах кампуса ДВФУ.



