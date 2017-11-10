Некрасовка запускает проект «Здесь-арт»

В августе в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве открывается проект «Здесь-арт», посвященный современным форматам искусства, которые предлагают альтернативные, более открытые возможности для создания и демонстрации художественного произведения.

В проекте «Здесь-арт» пройдут открытые интервью со стрит-арт художниками, диджеями, издателями зинов, создателями видеоблогов.

17 августа состоится встреча со стрит-арт художницей Юлией Ванифатьевой. Она работает над проектом «Pink Power» и определяет свое направление как русский женский стрит-арт. Также художница занимается разработкой дизайна витрин ЦУМа и участвует в выставочных проектах Творческого объединение «Артмоссфера».

Начало в 19:00. Вход свободный по регистрации.

На 24 августа назначена встреча с музыкантом и диджеем Ольгой Максимовой (OMMA). Несколько лет назад она организовывала в Powerhouse вечеринки под названием «Plavay» в стиле «глубоководный house». Недавно совместно с петербургским музыкантом и продюсером Глебом Raumskaya Ольга Максимова записала мини-альбом «GDE YA». Также она является участницей проекта Playtronica, превращающего обычные предметы в инструменты для создания электронной музыки, и играет live с помощью растений и фруктов.

Начало в 19:00. Вход свободный по регистрации.



