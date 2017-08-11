«Интерфакс»: СК проверит загранпаспорт Серебренникова

По сведениям источника «Интерфакса» в окружении художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова, Следственный комитет России (СК) назначил экспертизу с целью установления подлинности его загранпаспорта в рамках расследования дела «Седьмой студии».

«Как нам стало известно, следствие проводит экспертизу заграничного паспорта К. Серебренникова, который был изъят у него во время обысков в конце мая этого года», — приводит слова источника «Интерфакс».

«Речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа», — добавил источник. По его мнению, «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».

23 мая у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу о хищениях бюджетных средств в созданной им в 2012 году «Седьмой студии». После обыска режиссера в качестве свидетеля допросили в СК.

По делу «Седьмой студии» проходят ее бывшие руководящие сотрудники — генеральный директор Юрий Итин, генеральный продюсер Алексей Малобродский и главный бухгалтер Нина Масляева. 10 августа в Мосгорсуде зачитали ее показания, согласно которым Серебренников участвовал в хищении бюджетных средств.

В недавнем интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung режиссер отметил, что отсутствие загранпаспорта может помешать ему выполнить обязательства по конрактам с зарубежными театрами, в частности, запланированную на сентябрь постановку оперы Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в Штутгарте.



