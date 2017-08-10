Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Новая театральная реальность»© Rémy Martin Circle of Centaurs / YouTube
В 2017 году премия Европейской комиссии за творческих поиск «Новая театральная реальность» присуждена российскому режиссеру, художественному руководителю театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову.
Об этом сегодня, 10 августа, сообщила в фейсбуке член международного жюри премии, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.
«Список номинантов — огромный, и некоторые из режиссеров первого ряда (Корнель Мундруццо, Мило Рау, Гжегош Яжина, Димитрис Папаиоанну...) ждут своей очереди уже много лет. Кирилл был номинирован в этом году впервые», — написала она, добавив, что жюри выбрало Серебренникова лауреатом почти единогласно.
«Он сейчас на пике международной и фестивальной славы. А созданный им "Гоголь-Центр" все члены жюри, успевшие там побывать, назвали самым интересным театральным пространством, созданным за последние годы в Европе», — отметила Давыдова.
Она также сообщила, что премия «Новая театральная реальность» присуждается одновременно с премией «Европа — театру». В этом году ее получат актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.
Премия «Новая театральная реальность» вручается с 1990 года. Ее российскими лауреатами становились Анатолий Васильев (1990) и Андрей Могучий (2000).
Вручение премий «Европа — театру» и «Новая театральная реальность» состоится в декабре в Риме.
новости
18:44«Фабрика» представит 14 проектов на Московской биеннале
18:21Суд окончательно лишил ЕУСПб прав на помещение
17:45Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Новая театральная реальность»
16:14Объявлена программа фестиваля «Послание к человеку»
15:48Журналиста РБК приговорили к 3,5 годам за экстремизм
15:19Макс Купер приедет в Москву на Synthposium
14:39«Манеж» запускает курс лекций о Марине Цветаевой
14:25Сахалинский кинофестиваль объявил конкурсную программу
13:53«Коляда-Театр» зарегистрирован в МосквеВсе новости