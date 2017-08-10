Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Новая театральная реальность»

© Rémy Martin Circle of Centaurs / YouTube

В 2017 году премия Европейской комиссии за творческих поиск «Новая театральная реальность» присуждена российскому режиссеру, художественному руководителю театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщила в фейсбуке член международного жюри премии, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.

«Список номинантов — огромный, и некоторые из режиссеров первого ряда (Корнель Мундруццо, Мило Рау, Гжегош Яжина, Димитрис Папаиоанну...) ждут своей очереди уже много лет. Кирилл был номинирован в этом году впервые», — написала она, добавив, что жюри выбрало Серебренникова лауреатом почти единогласно.

«Он сейчас на пике международной и фестивальной славы. А созданный им "Гоголь-Центр" все члены жюри, успевшие там побывать, назвали самым интересным театральным пространством, созданным за последние годы в Европе», — отметила Давыдова.

Она также сообщила, что премия «Новая театральная реальность» присуждается одновременно с премией «Европа — театру». В этом году ее получат актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.

Премия «Новая театральная реальность» вручается с 1990 года. Ее российскими лауреатами становились Анатолий Васильев (1990) и Андрей Могучий (2000).

Вручение премий «Европа — театру» и «Новая театральная реальность» состоится в декабре в Риме.



