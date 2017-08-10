Объявлена программа фестиваля «Послание к человеку»

Кадр из фильма «После вулкана» Лео Фавье (Франция) © uniFrance Films

В этом году в 11 программах 27-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку» будут представлены 188 фильмов из 80 стран.

Как сообщает сайт фестиваля, в международном конкурсе участвуют 10 полнометражных и 10 короткометражных документальных фильмов, 9 короткометражных игровых фильмов и 9 анимационных короткометражных фильмов.

В национальном конкурсе будут соревноваться 17 картин, а еще 18 — в экспериментальном конкурсе короткометражных фильмов «In Silico».

27-й Международный кинофестиваль «Последние к человеку» пройдет в Петербурге с 15 по 22 сентября. Помимо конкурсов в программе фестиваля пять специальных программ и три ретроспективы, а также научная конференция, лекции и мастер-классы.

Состав жюри, одним из членов которого будет французский писатель Фредерик Бегбедер, и расписание фестиваля будут объявлены дополнительно.















