Объявлена программа фестиваля «Послание к человеку»Кадр из фильма «После вулкана» Лео Фавье (Франция)© uniFrance Films
В этом году в 11 программах 27-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку» будут представлены 188 фильмов из 80 стран.
Как сообщает сайт фестиваля, в международном конкурсе участвуют 10 полнометражных и 10 короткометражных документальных фильмов, 9 короткометражных игровых фильмов и 9 анимационных короткометражных фильмов.
В национальном конкурсе будут соревноваться 17 картин, а еще 18 — в экспериментальном конкурсе короткометражных фильмов «In Silico».
27-й Международный кинофестиваль «Последние к человеку» пройдет в Петербурге с 15 по 22 сентября. Помимо конкурсов в программе фестиваля пять специальных программ и три ретроспективы, а также научная конференция, лекции и мастер-классы.
Состав жюри, одним из членов которого будет французский писатель Фредерик Бегбедер, и расписание фестиваля будут объявлены дополнительно.
новости
17:45Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Новая театральная реальность»
16:14Объявлена программа фестиваля «Послание к человеку»
15:48Журналиста РБК приговорили к 3,5 годам за экстремизм
15:19Макс Купер приедет в Москву на Synthposium
14:39«Манеж» запускает курс лекций о Марине Цветаевой
14:25Сахалинский кинофестиваль объявил конкурсную программу
13:53«Коляда-Театр» зарегистрирован в Москве
12:47«Матильда» получила прокатное удостоверение
11:44В Москве пройдет персональная выставка архитектора Степана ЛипгартаВсе новости