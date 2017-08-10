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Сахалинский кинофестиваль объявил конкурсную программу

News_detailed_pictureКадр из фильма «Сеть»© La Biennale di Venezia

Девять фильмов, созданных кинематографистами из 16 стран, вошли в конкурсную программу 7-го Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», который пройдет в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября.

Россию в конкурсе представляют «Аритмия» Бориса Хлебникова (Гран-при «Кинотавра-2017») и «Заложники» Резо Гигинеишвили (приз «Кинотавра-2017» за лучшую режиссуру).

Также в программе драма «Сеть» Ким Ки Дука и международная премьера фильма «Наше бегство» японского режиссера Нобутеру Учиды.

Конкурсная программа 7-го Сахалинского международного кинофестиваля «Край света»:

  • «Аритмия» (Россия-Финляндия-Германия, 2017), реж. Борис Хлебников;
  • «Женщина со льдом» (Bába z ledu, Чехия-Словакия-Франция, 2017), реж. Богдан Слама;
  • «Заложники» (Россия-Грузия-Польша, 2016-17), реж. Резо Гигинеишвили;
  • «Молитва перед рассветом» (Une prière avant l'aube, Франция-Великобритания, 2017), реж. Жан-Стефан Совер;
  • «Наше бегство» (Our Escape, Япония, 2016), реж. Нобутеру Учида;
  • «Ньютон» (Newton, Индия, 2017), реж. Амит В. Масуркар;
  • «Почетный гражданин» (El ciudadano ilustre, Аргентина-Испания, 2016), реж. Гастон Дюпра и Мариано Кон;
  • «Сеть» (The Net, Южная Корея, 2016), реж. Ким Ки Дук;
  • «Слава» (Болгария-Греция, 2016), реж. Кристина Грозева и Петр Вылчанов.

Гостями конкурсной программы станут режиссеры Борис Хлебников, Резо Гигинеишвили и Жан-Стефан Совер, продюсер Ким Сун Мо и актеры Александр Яценко, Автандил Махарадзе и актриса Петра Шпалкова.

В жюри конкурсной программы под председательством режиссера Марины Разбежкиной вошли актер Петр Федоров (Россия), актриса и режиссер Алиса Хазанова (Россия), режиссер анимационного кино и художник Кодзи Ямамура (Япония) и продюсер и режиссер, обладатель Гран-при 4-го Сахалинского кинофестиваля Ананд Ганди (Индия).

Помимо конкурсной программы на фестивале запланированы шесть творческих мастерских и мастер-классы Марины Разбежкиной, основателя и руководителя кинокомпании ART Doydu Марианны Скрыбыкиной и писателя и актеры Евгения Гришковца, а также публичная дискуссия «Как научиться смотреть кино и надо ли это делать» с участием критика Антона Долина и программного директора фестиваля «Край света» Алексея Медведева.

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