 
13:53 10 августа 2017Новости
4360
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«Коляда-Театр» зарегистрирован в Москве

News_detailed_picture© «Театр Труда»

Режиссер и драматург Николай Коляда объявил о получении юридических документов, относящихся к регистрации в Москве его «Коляда-Театра».

Новый театр откроется на площадке лаборатории индустриальной драмы «Театр Труда», написал Коляда в фейсбуке.

«Думаю, что в сентябре начнем работать. — сообщил режиссер. — В начале, (для затравки и привлечения публики), привезем в Москву маленькие наши спектакли, штуки три-четыре ( "Два плюс два", "Ба", "Старая зайчиха"), потом сделаем читки пьес победителей конкурса "Евразия", потом "Суп-Театр" — ну и так далее. В это время будем параллельно репетировать новые спектакли, которые выпустим в октябре-ноябре».

О своем новом проекте Коляда впервые рассказал в январе 2017 года после успешных московских гастролей, напоминает ТАСС.

Режиссер провел в Москве прослушивания, на которые пришли более 200 человек, 38 из них были отобраны в труппу нового театра. Его арт-директором станет актер Олег Билик.

Комментарии

Сегодня на сайте

Запах пацанаКино
Запах пацана 

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Большой и неожиданный дебют Александра Ханта

9 августа 201735520
ИннополисColta Specials
Иннополис 

Как выглядит российская «Кремниевая долина»: фотоистория Леси Поляковой

8 августа 201717540