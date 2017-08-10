«Коляда-Театр» зарегистрирован в Москве© «Театр Труда»
Режиссер и драматург Николай Коляда объявил о получении юридических документов, относящихся к регистрации в Москве его «Коляда-Театра».
Новый театр откроется на площадке лаборатории индустриальной драмы «Театр Труда», написал Коляда в фейсбуке.
«Думаю, что в сентябре начнем работать. — сообщил режиссер. — В начале, (для затравки и привлечения публики), привезем в Москву маленькие наши спектакли, штуки три-четыре ( "Два плюс два", "Ба", "Старая зайчиха"), потом сделаем читки пьес победителей конкурса "Евразия", потом "Суп-Театр" — ну и так далее. В это время будем параллельно репетировать новые спектакли, которые выпустим в октябре-ноябре».
О своем новом проекте Коляда впервые рассказал в январе 2017 года после успешных московских гастролей, напоминает ТАСС.
Режиссер провел в Москве прослушивания, на которые пришли более 200 человек, 38 из них были отобраны в труппу нового театра. Его арт-директором станет актер Олег Билик.
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