В Москве пройдет персональная выставка архитектора Степана Липгарта

Степан Липгарт. Серия «Виллы». Проект «Вилла ИТР», Чеховский район Московской области. 2011 (не осуществлен) © Степан Липгарт / Галерея «На Шаболовке»

17 августа в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Степан Липгарт. Семнадцатая утопия. Архитектурные проекты 2007-2017».

Степан Липгарт — практикующий архитектор, работающий на стыке современных технологий и глубокого понимания архитектурной традиции ХХ века. В пространстве галереи будут представлены проекты, графика, макеты спроектированных им зданий, видеоработы, а также исторический контекст — архитектурные журналы и проекты первой половины 1930-х годов.

Проекты группы «Дети Иофана», а затем уже отдельно Степана Липгарта — это тонкая интеллектуальная игра с экспериментами советских архитекторов начала 1930-х годов, которые пытались синтезировать новый аналитический метод, соединяя формообразование авангарда с интерпретациями классической архитектуры. Эти поиски велись одновременно в Европе и США, однако именно в СССР они приобрели больший размах и монументальность.

Особая тема в работах автора — это нынешняя жизнь идей, сформулированных в насыщенный и плодотворный период 1920-х — 1930-х годов. Именно в этом ракурсе куратор выставки Александра Селиванова рассматривает проекты и графику Степана Липгарта. Проекты, демонстрируемые на выставке — а среди них есть и реализованная, и «бумажная архитектура» — дают пищу для размышлений о месте наследия в современной архитектуре, о синтезе искусств, о духе времени и неожиданных (и иногда пугающих) созвучиях эпох, о не теряющей актуальности теме гармонии и качества.

Выставка «Степан Липгарт. Семнадцатая утопия. Архитектурные проекты 2007–2017» в галерее «На Шаболовке» продлится до 10 сентября.

Степан Липгарт (р. 1984) — выпускник Московского архитектурного института, участник выставок «АрхМосква» (2011, 2014, 2015), «Зодчество» (2014), художественных выставок Москвы и Петербурга. Член правления Союза московских архитекторов, член Русского художественного союза, дважды лауреат премии Archiwood, лауреат премии Archipeople, основатель архитектурной мастерской Liphart Architects (2016).



