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Сериал братьев Коэн выйдет в 2018 году

News_detailed_picture© Anne Mavity / YouTube

Сериал Джоэла и Итана Коэнов «Баллада о Бастере Скраггсе» (The Ballad of Buster Scruggs) покажет в 2018 году онлайн-телесеть Netflix.

Как сообщает Deadline, будет показано шесть разных историй из жизни Дикого Запада. Сами Коэны будут читать закадровый текст, главную роль исполнит Тим Блейк Нельсон, который снялся в их фильме «О, где же ты, брат?» (O Brother, Where Art Thou?, 2000).

Также в сериале будут заняты актеры Джеймс Франко, Зои Казан, Тайн Дейли, Ральф Айнесон и Стивен Рут.

«Баллада о Бастере Скраггсе» стенет режиссерским дебютом братьев Коэн на телевидении. С 2014 года они продюсируют телесериал «Фарго» (Fargo), основанный на их одноименном фильме 1996 года.

В начале 2017 года было объявлено, что Коэны станут режиссерами и сценаристами «Баллады о Бастере Скраггсе», а также будут работать над сериалом в качестве продюсеров через свой лейбл Mike Zoss Productions совместно с компанией Annapurna Television. Помимо трансляции «Баллады» на Netflix планируется ее показ в кинотеатрах.



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