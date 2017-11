Умер Глен Кэмпбелл

8 августа в Нэшвилле в возрасте 81 года умер американский певец и гитарист Глен Кэмпбелл.

Об этом сообщает TMZ.

Глен Кэмпбелл родился в 1936 году в Биллстауне (штат Арканзас), с 1954 года играл на гитаре в группе своего дяди в Нью-Мексико, в 1958-м основал собственную группу.

В 1960 году переехал в Лос-Анджелес, где начал работать сессионным музыкантом. Участовал в записях таких хитов, как «Strangers in the Night» Фрэнка Синатры, «You’ve Lost That Lovin' Feeling» дуэта The Righteous Brothers, «I'm a Believer» группы The Monkees, сотрудничал с Элвисом Пресли и The Mamas & the Papas, гастролировал в составе The Beach Boys.

Кроме того, Глен Кэмпбелл выступал как вокалист. В конце 1960-х и в 1970-е широкую известность получили его записи песен «Gentle On My Mind», «By the Time I Get to Phoenix», «Wichita Lineman», «Galveston», «Rhinestone Cowboy» и «Southern Nights». Глен Кэмпбелл также снимался в кино и на телевидении, вел программу «The Glen Campbell Goodtime Hour» на канале CBS.

За 50 лет музыкальной карьеры Глен Кэмпбелл записал более 70 альбомов, которые разошлись во всем мире тиражом около 45 млн экземпляров, 29 его песен входили в топ-10 американских чартов. Музыкант получил десять премий «Грэмми», в том числе три специальные премии за песни, включенные в Зал славы премии «Грэмми», и почетную награду за вклад в индустрию звукозаписи.