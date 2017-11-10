Умер Глен Кэмпбелл© glencampbell.com
8 августа в Нэшвилле в возрасте 81 года умер американский певец и гитарист Глен Кэмпбелл.
Об этом сообщает TMZ.
Глен Кэмпбелл родился в 1936 году в Биллстауне (штат Арканзас), с 1954 года играл на гитаре в группе своего дяди в Нью-Мексико, в 1958-м основал собственную группу.
В 1960 году переехал в Лос-Анджелес, где начал работать сессионным музыкантом. Участовал в записях таких хитов, как «Strangers in the Night» Фрэнка Синатры, «You’ve Lost That Lovin' Feeling» дуэта The Righteous Brothers, «I'm a Believer» группы The Monkees, сотрудничал с Элвисом Пресли и The Mamas & the Papas, гастролировал в составе The Beach Boys.
Кроме того, Глен Кэмпбелл выступал как вокалист. В конце 1960-х и в 1970-е широкую известность получили его записи песен «Gentle On My Mind», «By the Time I Get to Phoenix», «Wichita Lineman», «Galveston», «Rhinestone Cowboy» и «Southern Nights». Глен Кэмпбелл также снимался в кино и на телевидении, вел программу «The Glen Campbell Goodtime Hour» на канале CBS.
За 50 лет музыкальной карьеры Глен Кэмпбелл записал более 70 альбомов, которые разошлись во всем мире тиражом около 45 млн экземпляров, 29 его песен входили в топ-10 американских чартов. Музыкант получил десять премий «Грэмми», в том числе три специальные премии за песни, включенные в Зал славы премии «Грэмми», и почетную награду за вклад в индустрию звукозаписи.
новости
Вчера
18:32Guns N' Roses выступят в Москве
17:49В Петербурге покажут междисциплинарный проект о Беловежском соглашении
15:30Зимний книжный фестиваль пройдет в Казани
14:22Закон об иноагентах собираются распространить на соцсети
13:02Конференция новых общественных пространств пройдет в Москве
11:43Умер Михаил Задорнов
10:24На «Винзаводе» расскажут о сознании растений
9 ноября 2017
17:54Виолончельный фестиваль Бориса Андрианова откроется мировой премьерой
16:26В Московской консерватории пройдет конкурс молодых композиторовВсе новости