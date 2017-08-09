Объявлена программа литературного фестиваля «Зазубрина»

«Зазубрина-2016», писатели в библиотеке Канска © Международный Канский видеофестиваль

Театральная премьера в лесу, читки и мастер-классы вошли в программу литературного фестиваля «Зазубрина», который состоится в городе Канске Красноярского края с 23 по 27 августа в дни XVI Международного Канского видеофестиваля.

Кураторы «Зазубрины-2017» Андрей Родионов и Екатерина Троепольская приглашают всех жителей Канска на мастер-классы по сторителлингу и фристайлу. Записаться на мастер-классы можно будет в день открытия Канского фестиваля.

Мастер-класс по сторителлингу будет вести актер «Мастерской Дмитрия Брусникина» Петр Скворцов, известный по главной роли в фильме Кирилла Серебренникова «Ученик».

Участникам мастер-класса по фристайлу на «Зазубрине» рэп-артист Лев Киселев (RE-pac) предложит помериться силами в рэп-баттле.

В театральной части программы «Зазубрины-2017» режиссер и художник Владимир Селезнев (Екатеринбург) устроит в Канском драматическом театре читки по книге революционера Алексея Гастева «Поэзия рабочего удара».

Пьеса Родионова и Троепольской «Зарница», которую поставит президент Канского фестиваля Андрей Сильвестров, превратится в лесу за театром в импровизационный спектакль с участием музыкальных народных коллективов, ученых-культурологов и гостей фестиваля. Читки этой пьесы ранее проходили в Москве, Петербурге, Воронеже и Красноярске, а в ноябре она будет поставлена в театре «Практика».

Международный Канский видеофестиваль в этом году проводится с 23 по 27 августа в Канске и с 31 августа по 3 сентября в Москве. Помимо литературного фестиваля «Зазубрина» одновременно с видеофестивалем в Канске пройдет международный архитектурный фестиваль.

Организатор фестиваля — «Студия Видеодом», генеральный спонсор — «Сибирская генерирующая компания», генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова, фестиваль проводится при поддержке Фестиваль проводится при поддержке администрации города Канска, Канского драматического театра, Гёте-Института в Новосибирске, посольства Королевства Нидерландов в Москве, ТРЦ «Порт-Артур», гостиницы «Юг», интернет-провайдера «Исток»



