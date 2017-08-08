Наталья Синдеева стала лауреатом M100 Media Award

© M100 Sanssouci Colloquium

Премия M100 Media Award 2017 года за вклад в развитие свободы слова, за борьбу за права человека и защиту демократии присуждена генеральному директору российского телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой.

Церемония награждения состоится 14 cентября в Потсдаме по окончании международной медиаконференции M100 Sanssouci Colloquium, в которой примут участие редакторы, журналисты и владельцы ведущих европейских СМИ. На церемонии выступят министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар и главный редактор журнала Bild Танит Кох.

«Наталья Синдеева основала единственный в России независимый телеканал "Дождь" в 2010 году. В отличие от большинства СМИ, связанных с российским правительством, этот канал является платформой для критических высказываний в адрес правительства и его политики», — говорится в сообщении на сайте M100 Sanssouci Colloquium. В нем также отмечается, что телеканал «Дождь» продолжает выполнять свою миссию, несмотря на давление со стороны властей.

Премия M100 Media Award была учреждена M100 Sanssouci Colloquium в 2005 году. Среди лауреатов прошлых лет архитектор Норман Фостер, основатель организации «Врачи без границ» Бернар Кушнер, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, датский художник-карикатурист Курт Вестергор и французский сатирический журнал Charlie Hebdo.







