Собянин: Дом Наркомфина отреставрируют за два года© Департамент культурного наследия города Москвы
Сегодня, 7 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение двух лет будет осуществлена реставрация памятника конструктивизма, дома Наркомфина на Новинском бульваре в центре города.
Это заявление мэр сделал во время осмотра реставрационных работ, начавшихся в здании, передает агентство «Москва».
«Есть еще объекты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Один из таких объектов — Дом Наркомфина, самый известный объект конструктивизма не только в Москве, но и, я думаю, во всем мире. Слава богу, теперь консолидированный собственник появился — частник, который заказал проект реставрации этого удивительного объекта. И я все-таки надеюсь, что теперь судьба этого замечательного объекта находится в безопасности, и через года два москвичи увидят отреставрированный объект, который, конечно, является гордостью архитектуры», — сказал Собянин.
Шестиэтажный жилой дом-коммуна на Новинском бульваре был построен для работников Народного комиссариата финансов СССР в 1928–1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Дом Наркомфина является объектом культурного наследия регионального значения. В 2004 году Всемирный фонд памятников внес здание в список памятников архитектуры, которым грозит тотальное разрушение.
В августе 2016 года состоялись торги по продаже площадей дома Наркомфина, находившихся в собственности города Москвы. Их собственником стала компания «Лига Прав», которая провела инженерно-техническое обследование здания и разработала проект его комплексной реставрации с максимальным сохранением исторического облика и планировки.
Реставрация дома Наркомфина началась в июне 2017 года и должна завершиться в июле 2019 года.
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