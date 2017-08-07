В Якутске задержаны участницы Pussy Riot© Masha Alekhina / Facebook
Сегодня, 7 августа, в Якутске полиция задержала участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову за проведение несанкционированной акции в поддержку Олега Сенцова.
Как сообщает «Медиазона», Алехина и Борисова доставлены в отделение полиции.
6 августа на мосту через озеро Сайсары в Якутске возле исправительной колонии №1, где находится Сенцов, они развернули плакат с надписью «Free Sentsov».
«Дело Сенцова и Кольченко — одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны», — говорит Алехина.
В мае 2014 года украинский режиссер Олег Сенцов был задержан ФСБ в Крыму, в августе 2015 года признан виновным в организации террористического сообщества и осужден Северо-Кавказским окружным военным судов в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима. В ноябре Верховный суд РФ оставил приговор без изменения. На прошлой неделе стало известно, что Сенцова этапировали из ростовского СИЗО в Якутию.
В поддержку режиссера неоднократно выступали российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники, они считают выдвинутые против него обвинения надуманными и политически мотивированными. Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными Олега Сенцова и другого фигуранта дела «крымских террористов», Александра Кольченко.
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