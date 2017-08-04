«Дождь» назначил и.о. главреда

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Александра Перепелова назначена исполняющей обязанности главного редактора телеканала «Дождь». Она заменит в этой должности Романа Баданина, который уехал учиться в США.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Дождя» Наталью Синдееву.

Она рассказала, что Роман Баданин продолжит участвовать в жизни канала — раз в неделю будет участвовать в летучках, журналисты смогут советоваться с ним по любым важным вопросам.

Баданин поступил в Стэнфордский университет в Калифорнии и уже уехал туда учиться. Он стал главным редактором «Дождя» летом 2016 года, до этого руководил объединенной редакцией РБК.

Александра Перепелова работает на «Дожде» около шести лет, последнее время она была заместителем главного редактора.



















