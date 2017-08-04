Минкомсвязь предлагает штрафовать распространителей иностранных СМИ© Richland Library
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект закона, который вводит штрафы за распространение на территории России зарубежных периодических печатных изданий без соответствующего разрешения.
Законопроект, опубликованный на официальном портале проктов нормативных правовых актов, вносит изменение в ч. 1 ст. 13.21 КоАП РФ («Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации»).
Если раньше административная ответственность предусматривалась за изготовление и распространение незарегистрированных или не прошедших перерегистрацию СМИ, то теперь ее предлагается распространить на распространителей «зарубежного периодического печатного издания, не имеющего разрешения на распространение на территории Российской Федерации».
Нарушение ч. 1 ст. 13.21 КоАП РФ наказывается административным штрафом: 1000–1500 рублей для граждан, 2000–3000 рублей для должностных лиц и 20–30 тысяч рублей для юридических лиц, а также конфискацией предмета административного правонарушения.
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