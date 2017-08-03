У «Ленты.ру» будет новый главред

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С 14 августа главным редактором интернет-издания «Лента.ру» вместо Александра Белоновского станет руководитель отдела интернета и СМИ Владимир Тодоров.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в редакции «Ленты.ру», вместе с нынешним главредом издание покинет его заместитель Михаил Пак.

Информацию об изменениях в руководстве редакции «Ленты.ру» подтвердил Матвей Алексеев. директор по внешним коммуникациям группы Rambler and Co, которой принадлежит издание.

«Изменения действительно будут. В ближайшее время будет официальный релиз», — сказал Алексеев.

По словам политолога Леонида Давыдова, Белоновский и некоторые другие журналисты «Ленты.ру» будут работать на сайте Iz.ru («Известия»), принадлежащем Национальной Медиа Группе.

Александр Белоновский возглавил редакцию «Ленты.ру» в начале 2016 года, придя на место Алексея Гореславского, который стал главредом весной 2014 года после увольнения с этой должности Галины Тимченко.



