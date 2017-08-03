Новую Третьяковку ждет реконструкция© Murat / Flickr
Сегодня, 3 августа, градостроительно-земельная комиссия в Москве приняла решение о реконструкции здания Новой Третьяковски – Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста, проект реконструкции предусматривает сохранение существующего облика здания.
При этом в результате реконструкции общаясуммарная площадь здания увеличится с 61,7 тысяч кв.м до 78,9 тысяч кв.м.
«Увеличение площади произойдет за счет возведения пятиэтажного строения во внутреннем дворе здания на месте двухэтажной перемычки», — пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Он также отметил, что проект реконструкции здания Новой Третьяковки будет вынесен на публичные слушания.
О сроках проведения реконструкции пока не сообщается.
Отдел Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), посвященный русскому искусству после 1917 года, располагается в Центральном доме художника на Крымском Валу, открывшемся в 1979 году. С весны 2017 года ГТГ на Крымском Валу официально называется Новой Третьяковкой.
В июле решением Верховного суда России была ликвидирована Ассоциация общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников», в собственности которой находится Центральный дом художника.
новости
17:22Объявлен сбор подписей под обращением в поддержку ИНИОН
15:04У «Ленты.ру» будет новый главред
14:40Новую Третьяковку ждет реконструкция
13:53СПЧ вступился за Али Феруза
11:55Объявлены фильмы конкурсной программы фестиваля «Короче»
10:49В Некрасовке пройдет презентация новой книги Сергея Соколовского
Вчера
17:09Учрежден новый грант для российских художников
15:32Фонд кино выделит 90 млн Алексею Учителю на фильм о Викторе Цое
14:10В Москве готовится акция против депортации Али ФерузаВсе новости