Новую Третьяковку ждет реконструкция

Сегодня, 3 августа, градостроительно-земельная комиссия в Москве приняла решение о реконструкции здания Новой Третьяковски – Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста, проект реконструкции предусматривает сохранение существующего облика здания.

При этом в результате реконструкции общаясуммарная площадь здания увеличится с 61,7 тысяч кв.м до 78,9 тысяч кв.м.

«Увеличение площади произойдет за счет возведения пятиэтажного строения во внутреннем дворе здания на месте двухэтажной перемычки», — пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он также отметил, что проект реконструкции здания Новой Третьяковки будет вынесен на публичные слушания.

О сроках проведения реконструкции пока не сообщается.

Отдел Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), посвященный русскому искусству после 1917 года, располагается в Центральном доме художника на Крымском Валу, открывшемся в 1979 году. С весны 2017 года ГТГ на Крымском Валу официально называется Новой Третьяковкой.

В июле решением Верховного суда России была ликвидирована Ассоциация общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников», в собственности которой находится Центральный дом художника.







