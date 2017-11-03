В Некрасовке пройдет презентация новой книги Сергея Соколовского© ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
7 августа прозаик и издатель Сергей Соколовский представит в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве свою новую книгу «Аптечка сталевара».
Автор работает в жанре малой прозы. Его тексты печатались в альманахах и журналах «Вавилон», «Новое литературное обозрение», «Носорог», «Абзац», а также выходили отдельными изданиями: «Фэст фуд» (2002), «Гипноглиф» (2012), «Добро побеждает зло» (2015).
Презентация пройдет в конференц-зале библиотеки. Начало в 19:00, вход свободный, по регистрации.
новости
3 ноября 2017
22:56Анатолий Васильев снялся с «Золотой маски»
17:25Пожар в ГМИИ не повредил экспонаты
14:45Юбилей Родиона Щедрина отметят по всей России
13:10Выставка Шона Скалли открывается в МАММ
11:12«Электромузей» покажет выставку о видеоиграх
0:05Объявлены финалисты премии «НОС»
2 ноября 2017
18:01Том Тыквер возглавит жюри Берлинале
17:02Ранние и малоизвестные работы Малевича покажут на ВДНХ
15:35Гидон Кремер даст концерт в поддержку «Гоголь-центра»Все новости