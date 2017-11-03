В Некрасовке пройдет презентация новой книги Сергея Соколовского

© ЦУНБ им. Н.А. Некрасова

7 августа прозаик и издатель Сергей Соколовский представит в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве свою новую книгу «Аптечка сталевара».

Автор работает в жанре малой прозы. Его тексты печатались в альманахах и журналах «Вавилон», «Новое литературное обозрение», «Носорог», «Абзац», а также выходили отдельными изданиями: «Фэст фуд» (2002), «Гипноглиф» (2012), «Добро побеждает зло» (2015).

Презентация пройдет в конференц-зале библиотеки. Начало в 19:00, вход свободный, по регистрации.







































