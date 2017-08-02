Учрежден новый грант для российских художников© Ruinart
Дом шампанских вин Ruinart и Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow объявляют о запуске ежегодного конкурса для российских художников на соискание гранта в области современного искусства Ruinart Art Patronat.
Конкурс состоится на пятой, юбилейной ярмарке Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе с 8 по 10 сентября. Имя победителя будет объявлено 11 сентября.
Лонг-лист конкурса будет сформирован из современных российских художников, выдвинутых на соискание гранта галереями-участниками ярмарки Cosmoscow. Каждый из отобранных художников представит проект в жанре сайт-специфик для Ruinart и Cosmoscow 2018.
В состав жюри входят основатель и директор Cosmoscow Маргарита Пушкина, директор по связям с общественностью Ruinart Жан-Кристоф Лезо, куратор некоммерческой программы Cosmoscow Алексей Масляев, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и международный эксперт в области современного искусства Алистер Хикс.
Они выберут победителя, который будет награжден специальной премией, грантом на реализацию предложенного проекта и возможностью посетить Дом Ruinart во французской провинции Шампань.
«Подобные проекты всегда привлекают особое внимание и служат общему делу по продвижению российского современного искусства. Кроме того, это еще одна возможность привлечь дополнительное внимание к творчеству художников, с которыми сотрудничают российские галереи, участвующие в ярмарке, а для художников это в первую очередь шанс реализации задуманного проекта», — говорит Маргарита Пушкина.
Дом Ruinart является постоянным патроном современного российского искусства — под эгидой Ruinart в 2015 году была учреждена премия художественного фонда «Московская биеннале». Лауреатом премии стала молодая художница Таус Махачева.
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