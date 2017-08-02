Фонд кино выделит 90 млн Алексею Учителю на фильм о Викторе Цое

На заседании попечительского совета Фонда кино © Фонд кино

1 августа попечительский совет Фонда кино выбрал 35 проектов кинокомпаний, не входящих в число лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат государственную финансовую поддержку. Среди них фильм «Цой» режиссера Алексея Учителя, на его производство будет выделено 90 млн рублей.

Как сообщает РБК, 60 млн рублей киностудия Учителя «Рок» получит на безвозвратной основе, 30 млн рублей — на возвратной. Фильм «Цой» будет рассказывать о последних днях жизни лидера группы «Кино» и о его смерти, причем актера, исполняющего роль певца, в картине не будет, отмечает «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что фильм о Викторе Цое также снимает режиссер Кирилл Серебренников. Его картина называется «Лето», ее действие происходит в конце 1970-х — начале 1980-х годов, когда 18-летний Цой записал свой первый альбом.

Всего Фонд кино поддержит 11 комедий, 7 анимационных фильмов, 5 хорроров и 4 военные драмы. Среди этих проектов «Паркет» Александра Миндадзе, «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Герой» с Владимиром Машковым, «Большая земля» с Сергеем Безруковым и мультфильмы: «Снежная королева — 4», «Волки и овцы — 2», «Белка и Стрелка — 3».

Полный список приводится на сайте Фонда кино.



