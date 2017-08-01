В России отменен реестр блогеров

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Сегодня, 1 августа, в связи с изменениями в законодательстве Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров.

«Федеральным законом от 29 июля 2017 года №276-ФЗ нормы законодательства, касающиеся деятельности блогеров, признаны утратившими силу», — говорится в сообщении на сайте реестра.

Закон №276-ФЗ вносит в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поправки, согласно которым владельцам анонимайзеров запрещается предоставлять возможность использования на территории РФ принадлежащих им информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к запрещенным в РФ информационным ресурсам.

Также закон №276-ФЗ предусматривает отмену введенного в 2014 году реестра блогеров, как потерявшего актуальность.

Новый закон был 19 июля принят Госдумой, на днях его подписал президент Владимир Путин и опубликовала «Российская газета».

Основные положения закона вступают в силу 1 ноября 2017 года, а положения, относящиеся к регулированию деятельности блогеров, — со дня официального опубликования закона, поэтому Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров.

«Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации», — сообщает Роскомнадзор.



