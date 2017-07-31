Выставку Lexus Hybrid Art откроет интерактивная скульптура

Выставку Lexus Hybrid Art откроет интерактивная скульптураВиктор Поляков. Инсталляция «Supernova»© Виктор Поляков / Lexus Hybrid Art
15 августа в Москва-Сити появится интерактивная городская скульптура Виктора Полякова «Cubed/Uncubed», которая откроет программу восьмой ежегодной выставки Lexus Hybrid Art.
В этом году Lexus Hybrid Art объединит проекты, отвечающие мировому тренду hidden art — «спрятанное искусство». Согласно этой концепции, восприятие происходит через игру, основанную на поиске и распознании арт-объектов.
Первым эпизодом выставки станет арт-объект «Cubed/Uncubed» Виктора Полякова на Площади Сити — куб, грани которого расчерчены полигональными формами, а внутри спрятан еще один объект.
Второй эпизод Lexus Hybrid Art 2017 — выставка с участием художников Андрея Бартенева, Ольги и Олега Татаринцевых, Александра Дашевского, Андрея Топунова, Алексея Трегубова, Playtronica, Олега Черникова и Anna Vasof — пройдет с 6 сентября по 15 октября.
Расписание Lexus Hybrid Art 2017 дополнят лекции и дискуссии третьего эпизода, образовательной программы.
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