Федор Чистяков уехал из России

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Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил не возвращаться в Россию из-за запрета «Свидетелей Иеговы». Сейчас он находится в Нью-Йорке.

Об этом Чистяков рассказал «Новой газете». По словам музыканта, он не собирался эмигрировать.

«Я прочно осел на месте, мне уже пятьдесят, куда ехать? — говорит он. — К тому же именно сейчас все складывается очень хорошо, как музыкант я на подъеме: хорошая группа, налаженная система гастролей, один за другим выходят альбомы. И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет "Свидетелей". Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение».

«Свидетели Иеговы» появились в России в конце XIX века. С тех пор они почти постоянно были под давлением властей, в СССР долгое время находились на нелегальном положении, неоднократно подвергались арестам и депортациям.

Весной 2017 года решением Верховного суда РФ деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и всех его региональных 395 отделений была признана экстремистской и запрещена ее на территории России. 17 июля Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Свидетелей Иеговы», и его решение вступило в законную силу.

«Единственное, когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федор Чистяков — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред», — сказал Чистяков.

Он также сообщил, что группа «Ноль» продолжит записывать очередной альбом. Сам же он будет принимать участие в работе над ним дистанционно, из Нью-Йорка.



