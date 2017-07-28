Умерла Жанна Моро

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Сегодня, 31 июля, в Париже в возрасте 89 лет умерла французская актриса театра и кино Жанна Моро.

Об этом сообщает Le Monde

Жанна Моро родилась в 1928 году в Париже, училась в Высшей национальной консерватории драматического искусства. в 1947 году дебютировала на Авиньонском театральном фестивале, вскоре была принята в труппу Комеди Франсез, став самой молодой актрисой в истории театра.

В начале 1950 годов начала сниматься в кино, работала с такими режиссерами, как Луи Маль, Микеланджело Антониони, Луис Бунюэль, Франсуа Трюффо, Питер Брук, Бертран Блие, Райнер Вернер Фассбиндер, Люк Бессон, Вим Вендерс, Франсуа Озон.

В фильмографии актрисы более 130 картин, в том числе «Лифт на эшафот» (1957) и «Любовники» (1958) Маля, «Ночь» (1961) и «За облаками» (1995) Антониони, «Дневник горничной» (1964) Бунюэля, «Жюль и Джим» (1961) и «Невеста была в черном» (1966) Трюффо, «Вальсирующие» (1974) Блие, «Керель» (1982) Фассбиндера, «Время прощания» (2005) Озона.

Также Жанна Моро была режиссером нескольких фильмов, в 1983 году возглавляла жюри Берлинского международного кинофестиваля.

Лауреат многих кинопремий, среди которых «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, призы кинофестивалей в Венеции, Берлине и Москве, премии «Оскар», «Сезар», BAFTA.



