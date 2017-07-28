Умер Юрий Рыжов

Сегодня, 29 июля, в Москве в возрасте 86 лет умер академик Российской академии наук, общественный деятель и дипломат Юрий Рыжов.

Об этом сообщает Московская Хельсинкская группа.

Юрий Алексеевич Рыжов родился в 1930 году в Москве, в 1954 году окончил Московский физико-технический институт, до 1958 года работал в Центральном аэрогидродинамическом институте, затем в Исследовательском центре имени М.В. Келдыша, с 1961 года — в Московском авиационном институте, в 1986–1992 годах был его ректором.

В 1989–1992 годах был народным депутатом СССР, в 1991 году возглавил Комитет Совета Союза Верховного Совета СССР по науке, технологиям и образованию, входил в Политический консультативный совет при президенте СССР.

В 1992–1998 годах был чрезвычайным и полномочным послом России во Франции, с 2003 года заведовал в МАИ кафедрой аэродинамики факультета «Авиационная техника».

Также Юрий Рыжов, в частности, был председателем Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН, членом Общественного комитета защиты ученых, Национального комитета России по теоретической и прикладной механике, Совета по внешней и оборонной политике.

Автор многих научных работ, в основном в области аэродинамики сверхзвуковых скоростей, динамики разреженного газа, взаимодействия частиц атомного масштаба с поверхностью, неравновесных процессов в потоке газа, нестационарного теплообмена.

Прощание с Юрием Рыжовым состоится в Сахаровском центре. О времени и дате будет объявлено позже.



