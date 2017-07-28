Мединский: в России установлены рекорды посещаемости театров и кино

Совещание президента с членами правительства. Ново-Огарево, 28 июля 2017 года © Пресс-служба Президента России

Сегодня, 28 июля, министр культуры Владимир Мединский объявил, что в 2016 году была достигнута наибольшая посещаемость российских театров и кинотеатров с 1991 года.

Это заявление министр сделал на совещании президента с членами правительства, передает «Интерфакс».

«Внутри нашей страны мы сейчас видим фактически театральный, гастрольный и филармонический бум. Достаточно сказать, что в прошлом году посещаемость наших театров превысила 38 млн человек. Это абсолютный рекорд с 1991 года. Так же как, кстати, у нас абсолютный рекорд и в посещаемости кино с 1991 года», — сказал Мединский.

Он также отметил, что Московская филармония «второй год бьет собственный рекорд, входящий в Книгу рекордов Гиннеса, по продаже абонементов классической музыки» и привел следующие цифры:

«За последние пять лет внебюджетные доходы театров по стране выросли на 69%, а федеральных театров — на 105%. — цитирует Мединского Kremlin.ru. — То есть практически 20% роста каждый год. Но больше растут у нас только доходы федеральных музеев — 125% за пять лет».

«Это говорит и о гибкой ценовой политике, и о постоянном росте посещаемости», — отметил министр культуры.







