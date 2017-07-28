Опубликована полная программа фестиваля V-ROX 2017

Сегодня, 28 июля, V Международный музыкальный фестиваль V-ROX, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 августа 2017 года, объявил полную программу.

Она приводится на сайте фестиваля.

На V-ROX 2017 приедут музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран.

В дни фестиваля несколько десятков выступлений пройдут на главной сцене на набережной Спортивной гавани и в клубах: «Мумий Тролль Music Bar», баре «Дружба», Ozzy Bar, Street Bar, Black Rabbit, Cat&Clover, DAB, клубах RA и «Cтереотипы».

4 августа в караоке-баре Salon состоится специальная фестивальная игра «Чёзамузыка», зарегистрироваться на нее можно здесь.

Также в программе лекции и кинопоказы в кинотеатре «Океан IMAX», мастер-классы шеф-поваров из Японии и двухкилометровый забег, а уличный художник Sonny нарисует на задании Fesco Hall гигантского леопарда в рамках международного проекта «To The Bone», который реализуется при поддержке канала Discovery.



