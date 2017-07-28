Роскомнадзор раскрыл статистику блокировок за пять лет

День открытых дверей в Роскомнадзоре, приуроченный к годовщине со дня принятия закона о персональных данных. Москва, 27 июля 2017 года © Роскомнадзор

Согласно официальным статистическим данным, за пять действия закона об ограничении доступа к интернет-ресурсам с запрещенной в России информацией Роскомнадзор заблокировал 275 тысяч сайтов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, большинство из них (97 тысяч) было внесено в реестр запрещенных сайтов на основании судебных решений, более 70 тысяч ресурсов заблокировали за пропаганду распространение наркотиков, 43 тысяч — за незаконную организацию и проведение онлайн-азартных игр и лотерей, 38 тысяч — за распространение детской порнографии и более 25 тысяч — за суицидальный контент.

При этом с 2012 года, когда был создан реестр, из него было удалено более 178 тысяч интернет-ресурсов, удаливших запрещенный контент.

По данным Роскомнадзора, «70% запрещенной информации удаляется интернет-ресурсами и площадками самостоятельно», а «не удаляют противоправный контент в основном сайты, специализирующиеся на распространении запрещенной информации».

В пресс-службе Роскомнадзора также отметили, что значительная часть запрещенной информации распространяется в социальных сетях: за пять лет действия закона в соцсетях заблокировано около 60 тысяч страниц с запрещенной к распространению в РФ информацией. Наибольшее число страниц — более 48 тысяч — приходятся на соцсеть «Вконтакте», наименьшее — чуть более 630 — на Facebook.



