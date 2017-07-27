В Большом театре рассматривают перенос премьеры «Нуреева» на декабрь

Владимир Урин © Телеканал «Россия-Культура»

Сегодня, 27 июля, генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что вопреки информации в прессе, решение о переносе премьеры балета Кирилла Серебренникова «Нуреев» с мая на декабрь пока не принято, но «вариант декабря рассматривается».

По словам Урина, что окончательное решение будет принято перед открытием сезона, которое в этом году состоится 12 сентября, передает ТАСС.

«Пока все еще до конца по этому решению не согласовано. — рассказал гендиректор Большого театра. — Рассматриваются разные варианты. Так, в апреле-мае на выпуске спектакля не сможет присутствовать Кирилл Серебренников, а вот в ноябре-декабре все участники постановочной группы, включая хореографа Юрия Посохова и композитора Илью Демуцкого, намерены собраться вместе в Большом театре, чтобы подготовить "Нуреева" к премьере».

Комментируя сообщения СМИ о том, что попечительский совет театра настаивает на декабрьской премьере, Урин заявил: «Попечительский совет по положению и статусу не имеет права влиять на формирование репертуара Большого театра. Все решения творческого характера принимает только руководство театра».

Над спектаклем о жизни Рудольфа Нуреева работали Кирилл Серебренников, выступивший в качестве режиссера, сценографа и автора либретто, а также композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов.

Премьера в Большом театре была назначена на 12 июля, но 8 июля в театре сообщили о ее отмене. 10 июля Владимир Урин объявил, что «Нуреев» не готов, и поэтому премьера переносится на начало мая 2018 года. Вскоре агентство ТАСС сообщило, что Большой театр перенес премьеру «Нуреева» по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Впоследствии это сообщение на сайте ТАСС было скорректировано.



