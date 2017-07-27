Объявлена программа Венецианского кинофестиваля

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Сегодня, 27 июля, дирекция 74-го Венецианского международного кинофестиваля объявила список фильмов, которые будут представлены в его конкурсных и внеконкурсных программах.

Как сообщает Deadline, в основоную конкурсную программу вошел 21 фильм, в том числе новые работы Ай Вейвея, Даррена Аронофски, Джорджа Клуни и Гильермо дель Торо:

«Короче» (Downsizing, США), реж. Александр Пэйн;

«Human Flow» (США-Германия), реж. Ай Вейвей;

«Мама!» (Mother!, США), реж. Даррен Аронофски;

«Субурбикон» (Suburbicon, США), реж. Джордж Клуни;

«Форма воды» (The Shape Of Water, США), реж. Гильермо дель Торо;

«Оскорбление» (L’Insulte, Ливан), реж. Зиад Дуэри;

«Вилла» (La Villa, Франция), реж. Робер Гедигян;

«Положитесь на Пита» (Lean On Pete, Великобритания), реж. Эндрю Хэй;

«Mektoub, My Love: Canto Uno» (Франция-Италия), реж. Абделатиф Кешиш;

«Третье убийство» (The Third Murder, Япония), реж. Хирокадзу Корээда;

«Jusqu’à la garde» (Франция), реж. Ксавье Легран;

«Фокстрот» (Foxtrot, Израиль), реж. Самуэль Маоз;

«Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, США-Великобритания); реж. Мартин Макдона;

«Ханна» (Hannah, Италия-Франция-Бельгия), реж. Андреа Паллаоро;

«Ammore e malavita» (Италия), реж. Марко Манетти, Антонио Манетти;

«Angels Wear White» (Китай), реж. Вивиан Цюй;

«Una Famiglia» (Италия), реж. Себастьяно Ризо;

«Первая реформаторская церковь» (First Reformed, США), реж. Пол Шредер;

«Sweet Country» (Австралия), реж. Уорик Торнтон;

«The Leisure Seeker» (Италия), реж. Паоло Вирци;

«Ex Libris — The New York Public Library» (США), реж. Фреденрик Вайзман.

Еще 19 фильмов примут участие в программе «Горизонты», вне конкурса будут показаны десятки игровых и документальных картин, в том числе фильм закрытия фестиваля — «Outrage Coda» Такеши Китано. Ранее была объявлена программа параллельной секции фестиваля, Венецианской международной недели критики.

74-й Международный Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября, его откроет фантастическая комедия Александра Пэйна «Короче», которая будет соревноваться в основном конкурсе.

Жюри фестиваля впервые за последние 11 лет возглавит женщина — актриса Аннет Бенинг (США). Премия «Золотой лев Святого Марка» за выдающиеся достижения в кинематографе будет вручена ветеранам Голливуда Джейн Фонде и Роберту Редфорду.



