Объявлена программа Венецианского кинофестиваля© Search Results Venice Film Festival - La Biennale di Venezia
Сегодня, 27 июля, дирекция 74-го Венецианского международного кинофестиваля объявила список фильмов, которые будут представлены в его конкурсных и внеконкурсных программах.
Как сообщает Deadline, в основоную конкурсную программу вошел 21 фильм, в том числе новые работы Ай Вейвея, Даррена Аронофски, Джорджа Клуни и Гильермо дель Торо:
- «Короче» (Downsizing, США), реж. Александр Пэйн;
- «Human Flow» (США-Германия), реж. Ай Вейвей;
- «Мама!» (Mother!, США), реж. Даррен Аронофски;
- «Субурбикон» (Suburbicon, США), реж. Джордж Клуни;
- «Форма воды» (The Shape Of Water, США), реж. Гильермо дель Торо;
- «Оскорбление» (L’Insulte, Ливан), реж. Зиад Дуэри;
- «Вилла» (La Villa, Франция), реж. Робер Гедигян;
- «Положитесь на Пита» (Lean On Pete, Великобритания), реж. Эндрю Хэй;
- «Mektoub, My Love: Canto Uno» (Франция-Италия), реж. Абделатиф Кешиш;
- «Третье убийство» (The Third Murder, Япония), реж. Хирокадзу Корээда;
- «Jusqu’à la garde» (Франция), реж. Ксавье Легран;
- «Фокстрот» (Foxtrot, Израиль), реж. Самуэль Маоз;
- «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, США-Великобритания); реж. Мартин Макдона;
- «Ханна» (Hannah, Италия-Франция-Бельгия), реж. Андреа Паллаоро;
- «Ammore e malavita» (Италия), реж. Марко Манетти, Антонио Манетти;
- «Angels Wear White» (Китай), реж. Вивиан Цюй;
- «Una Famiglia» (Италия), реж. Себастьяно Ризо;
- «Первая реформаторская церковь» (First Reformed, США), реж. Пол Шредер;
- «Sweet Country» (Австралия), реж. Уорик Торнтон;
- «The Leisure Seeker» (Италия), реж. Паоло Вирци;
- «Ex Libris — The New York Public Library» (США), реж. Фреденрик Вайзман.
Еще 19 фильмов примут участие в программе «Горизонты», вне конкурса будут показаны десятки игровых и документальных картин, в том числе фильм закрытия фестиваля — «Outrage Coda» Такеши Китано. Ранее была объявлена программа параллельной секции фестиваля, Венецианской международной недели критики.
74-й Международный Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября, его откроет фантастическая комедия Александра Пэйна «Короче», которая будет соревноваться в основном конкурсе.
Жюри фестиваля впервые за последние 11 лет возглавит женщина — актриса Аннет Бенинг (США). Премия «Золотой лев Святого Марка» за выдающиеся достижения в кинематографе будет вручена ветеранам Голливуда Джейн Фонде и Роберту Редфорду.
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